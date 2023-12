Wealthnavi ist zurück!

Die Wealthnavi-Aktie zeigt laut der technischen Analyse ein positives Bild. Der aktuelle Kurs von 1682 JPY liegt um +30,25 Prozent über dem GD200 von 1291,32 JPY, was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt mit 1376,98 JPY um +22,15 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Wealthnavi-Aktie als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Beim Sentiment und Buzz schneidet die Aktie von Wealthnavi neutral ab. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen. Daher erhält Wealthnavi in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment spiegelt hingegen eine positive Stimmung wider, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen insbesondere auf die positiven Themen rund um Wealthnavi, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine überverkaufte Situation hin, da der aktuelle Wert bei 9,03 liegt. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, weist hingegen auf eine neutrale Situation hin, da der Wert bei 44 liegt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Bewertung.