Wealthnavi Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und zeigt, ob eine Aktie überkauft oder unterverkauft ist. Der RSI der Wealthnavi-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 25, was auf eine Überverkaufssituation und eine "Gut"-Bewertung hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 55,71, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Wealthnavi-Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse liegt der Kurs der Wealthnavi-Aktie mit 1708 JPY aktuell +2,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +23,7 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zum vorherigen Monat, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Wealthnavi-Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Wealthnavi im Fokus der Diskussionen, jedoch ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Bewertung für die Wealthnavi-Aktie.