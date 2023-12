Wealthnavi Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Stimmung unter Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien gegenüber Wealthnavi ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen und Aussagen ausgewertet, um ein umfassendes Bild über die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer neutralen Einschätzung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Bei Wealthnavi liegt der 7-Tage-RSI bei 30,57 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 41,58 Punkten.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für Wealthnavi ein durchschnittlicher Schlusskurs von 1283,15 JPY über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs von 1528 JPY deutet auf einen positiven Unterschied von 19,08 Prozent hin, was zu einer guten charttechnischen Bewertung führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einer insgesamt guten Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Die Sentiment und Buzz Analyse zeigt, dass sich die Stimmung gegenüber Wealthnavi in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als unauffällig bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem neutralen Rating versehen.