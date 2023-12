Wealthnavi Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Wealthnavi Aktie hat in den letzten Tagen eine leichte Aufwärtsbewegung verzeichnet und liegt aktuell bei einem Kurs von 1368 JPY. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) beträgt die Distanz +4,39 Prozent, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Hingegen zeigt die Distanz zum GD200, basierend auf den vergangenen 200 Tagen, eine positive Entwicklung von +7,03 Prozent, wodurch die Gesamteinstufung für beide Zeiträume als "Gut" betrachtet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Wealthnavi liegt derzeit bei 88,78 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 40,86 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Schlecht" aufgrund des RSI-Signals.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität über Wealthnavi mittel ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht daher ebenfalls einer Einschätzung als "Neutral"-Wert.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils neutral, was auch zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Wealthnavi Aktie sowohl aus technischer als auch aus anlegerbezogener Sicht.