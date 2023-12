Wealthnavi Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 zeigt eine Überverkaufssituation an, während ein Wert zwischen 70 und 100 auf eine Überkaufssituation hinweist. Der RSI von Wealthnavi liegt bei 88,78, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 40,86 und wird als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz um Wealthnavi werden auch über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Aktivität und eine "Neutral"-Einstufung hin.

In den letzten beiden Wochen wurde Wealthnavi von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Wealthnavi derzeit um 4,39 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +7,03 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.