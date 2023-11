Wealth Minerals Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die technische Analyse der Wealth Minerals-Aktie zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 0,34 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,24 CAD liegt deutlich darunter und weist eine Abweichung von -29,41 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,26 CAD wird mit einem Abstand von -7,69 Prozent unterschritten, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zur Kategorie "Materialien" verzeichnet die Wealth Minerals-Aktie eine Rendite von -16,67 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,55 Prozent erzielt, wobei Wealth Minerals mit 6,11 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wealth Minerals-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 53,33 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Wealth Minerals.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Wealth Minerals derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche. Der Unterschied beträgt 3,82 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,82 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.