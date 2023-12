Wealth Minerals Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Aktienkurs von Wealth Minerals hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" liegt die Rendite damit 5,55 Prozent unter dem Durchschnitt von -11,11 Prozent. Auch im Branchenvergleich mit "Metalle und Bergbau" liegt Wealth Minerals aktuell 5,55 Prozent unter dem Durchschnitt von -11,11 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der Einschätzung der Aktienkurse spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Die Überprüfung von Wealth Minerals durch unsere Analysten auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positiv. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Wealth Minerals liegt bei 10, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 31,82, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Wealth Minerals im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,84 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".