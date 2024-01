Wealth Management Aktie: Was kommt da auf sie zu?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Wealth Management - Tokyo in den sozialen Medien. Weder hat es eine übermäßig positive noch übermäßig negative Diskussion gegeben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Wealth Management - Tokyo diskutiert als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Von der technischen Analyse her ergibt sich für die Wealth Management - Tokyo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1398,32 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 970 JPY, was einem Unterschied von -30,63 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1145,52 JPY) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,32 Prozent), weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die einfache Charttechnik also eine "Schlecht"-Bewertung.

Die privaten Nutzer in den sozialen Medien bewerteten Wealth Management - Tokyo in den vergangenen zwei Wochen als neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Wealth Management - Tokyo ergibt sich ein RSI von 64,15 Punkten auf 7-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 68,79, ebenfalls im neutralen Bereich. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.