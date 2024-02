Wealth Glory Holdings Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength-Index (RSI) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und wird auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Für Wealth Glory zeigt der RSI eine Ausprägung von 21,05, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 70, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für Wealth Glory.

Die technische Analyse der 200-Tage-Linie (GD200) ergibt bei Wealth Glory eine Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs einen Abstand von -41,82 Prozent zum GD200 aufweist. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt eine Differenz von -8,57 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz rund um Wealth Glory zeigt sich keine signifikante Veränderung. Die Stimmung in den sozialen Medien wird daher als "Neutral" bewertet. Ebenso konnte keine Veränderung in der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Insgesamt zeigt sich daher ein neutrales Gesamtbild für Wealth Glory, basierend auf den Bewertungen des RSI, der technischen Analyse, des Sentiments und des Anlegerverhaltens.