Wealth Glory Holdings Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die technische Analyse der Wealth Glory-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 0,12 HKD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,05 HKD, was einem Unterschied von -58,33 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,1 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-50 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Wealth Glory-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Investoren wurde Wealth Glory in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral" zu.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse und bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Bei einem RSI von 100 und einem RSI25 von 70,25 erhält die Wealth Glory-Aktie eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des letzten Monats keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb ebenfalls unverändert. Somit erhält die Wealth Glory-Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.