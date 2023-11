We're a match: PIA ist mit Start der Wintersaison 23/24 best buddy der Tourismusmitarbeiter:innen im Paznaun

Innsbruck (ots) -PIA, der digitale Reisebegleiter ersetzt haptische CREW CardMit der Wintersaison 2023/24 bringt PIA, der innovative digitale Reisebegleiter der Destination Paznaun, eine spannende Neuerung mit sich. Eine adaptierte Form der Gäste-App wird für Mitarbeiter:innen der Region verfügbar gemacht und dabei um einige zusätzliche Funktionen erweitert. So wird die bislang physische CREW Card nicht nur digitalisiert, sondern auch in ihrem Funktionsumfang erweitert.Seit dem Sommer 2023 freuen sich bereits die Gäste in Ischgl, Galtür, See und Kappl über den intelligenten Reisebegleiter. Die innovative feratel Concierge-App bietet maßgeschneiderte Informationen, Services und Angebote, die auf den Aufenthaltszeitraum und die individuellen Interessen abgestimmt sind. Sie agiert dabei als vielseitige Allrounderin und versorgt die Gäste mit aktuellen Livedaten aus den Wander- und Skigebieten sowie allen Freizeitmöglichkeiten, die das Paznaun zu bieten hat. Ob buchbare Veranstaltungen, geöffnete Restaurants, Museen oder Freizeiteinrichtungen – PIA hält die Gäste stets auf dem Laufenden. Zusätzlich beinhaltet die App die mobile Gästekarte und ist mit praktischen Buchungs- und Bezahlfunktionen ausgestattet, um den Urlaub so reibungslos wie möglich zu gestalten.Die Destination bietet aber nicht nur Gästen, sondern auch Mitarbeiter:innen, die Teil der Paznaun – Ischgl CREW sind, die Möglichkeit, ihre Freizeit vielfältig zu gestalten. Mit über 300 Benefits sowie einer eigenen Academy, die zahlreiche Weiterbildungen und Kurse anbietet und einer Vielzahl von Freizeitaktivitäten wirbt die Destination um eben diese. Dank PIA haben sie sodann das gesamte Angebot der Paznaun – Ischgl CREW inklusive Buchungsmöglichkeit und allgemeiner Informationen zu Infrastruktureinrichtungen, Gastronomie, Unterhaltungsprogrammen, Wetterprognosen, Livebildern aus den Skigebieten und vielem mehr immer griffbereit auf ihrem Smartphone.„Wir freuen uns, dass wir PIA nicht nur unseren Gästen, sondern nun auch unseren Mitarbeiter:innen in adaptierter Form als unschätzbares Hilfsmittel zur Verfügung stellen können. Der Großteil unserer CREW stammt nicht aus der Region und muss sich erst in der neuen Umgebung zurechtfinden. Das Paznaun hat dabei viel zu bieten und PIA erleichtert diesen Prozess enorm“, erklärt Mag. Thomas Köhle, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Paznaun – Ischgl. „Zudem zeigt unsere Entscheidung, die Paznaun – Ischgl CREW Card durch PIA zu ersetzen, unser Engagement für Nachhaltigkeit, da wir keine Plastikkarten mehr drucken müssen. Und auch die Erreichbarkeit über das Nachrichtensystem ist ein klarer Vorteil.“Pressekontakt:feratel media technologies AG, Mag. Gabriela Huter, Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck, Tel.: +43 512 7280 1407, www.feratel.com, E-Mail: gabriela.huter@feratel.comOriginal-Content von: feratel media technologies AG, übermittelt durch news aktuell