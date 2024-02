Die WeWork-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Wework-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,54 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,1 USD lag, was einer Abweichung von -98,19 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,39 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -74,36 Prozent entspricht und auch hier zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Wework waren. In den letzten ein, zwei Tagen gab es jedoch vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen positiv für Wework entwickelt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Wework liegt bei 73,91 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 62,42 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.