WeWork Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und alles dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI von Wework liegt derzeit bei 47,62, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,12 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamtbewertung daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Wework in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen stark negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Wework wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Wework von privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden hingegen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt daher zu der Einstufung einer "Neutral"-Anlegerstimmung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wework derzeit bei 7,5 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,29 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -96,13 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,81 USD, was zu einem Abstand von -64,2 Prozent führt und ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Schlecht".