WeWork Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Stärke Index, bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI von Wework liegt bei 41,24, was als neutral eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 beträgt 61, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Wework-Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wework-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 9,68 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,5 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,28 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (0,5 USD), was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Somit erhält die Wework-Aktie insgesamt eine negative Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Internet zeigt die Diskussionsintensität eine deutliche Abnahme, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung für die Wework-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die jüngsten Äußerungen und Meinungen deuten auf eine allgemein negative Einschätzung hin. Basierend auf diesen Faktoren wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" bewertet.

