WeWork Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der relative Stärkeindex (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI für Wework liegt bei 73,91, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,42, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmung und Kommunikationshäufigkeit in sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Wework konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung im Stimmungsbild verzeichnet werden, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch die Kommunikationshäufigkeit hat zugenommen, was zu einer weiteren Bewertung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wework-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,54 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,1 USD liegt, was einer Abweichung von -98,19 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem letzten Schlusskurs von 0,39 USD eine Abweichung von -74,36 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wework-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Wework besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen prägend waren, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch vor allem negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Wework somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.