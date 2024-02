WeWork Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Eine Analyse von Wework auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern aufgegriffen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie in Bezug auf die Stimmung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Wework liegt bei 46, was weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 54 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass die Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem positiven Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Wework-Aktie bei 5,17 USD, was eine schlechte Bewertung ergibt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,16 USD aus dem Handel, was einen Abstand von -96,91 Prozent zum GD200 darstellt. Auch das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist mit -48,39 Prozent negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.