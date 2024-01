WeWork Aktie: Das darf nicht passieren!

In den letzten vier Wochen konnte bei Wework eine Verschlechterung der Stimmungslage in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant geändert. Daher erhält Wework in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wework liegt bei 88,46, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 64 eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung dieser Kategorie als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 8,38 USD für Wework, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 0,28 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher -96,66 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 weist einen Stand von 1,02 USD auf, was einer Distanz von -72,55 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung dieser Kategorie als "Schlecht".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, obwohl verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wework diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Insgesamt zeigen die Daten eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien und eine überkaufte Situation gemäß des RSI für die Aktie von Wework. Die technische Analyse spiegelt ebenfalls eine schlechte Performance wider. Die Stimmung der Anleger ist hingegen neutral, aber es werden vermehrt negative Themen diskutiert.