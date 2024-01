WeWork Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Stimmung unter Anlegern gegenüber Wework ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei standen in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führt.

Ein Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt für Wework einen Wert von 55,51, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 66,96 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Wework verläuft aktuell bei 8,96 USD, was zu einer schlechten Einstufung der Aktie führt. Der Aktienkurs selbst ging mit 0,2769 USD aus dem Handel, was einem Abstand von -96,91 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 1,13 USD und einer Differenz von -75,5 Prozent im schlechten Bereich. Die Gesamteinschätzung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Schlecht".

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien ist langfristig gesehen stark, was zu einer guten Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.