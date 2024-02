WeWork Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Stimmung und die Diskussion rund um die Wework Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich verändert, wie unsere Analyse zeigt. In der Internet-Kommunikation wurden starke negative Ausschläge festgestellt, weshalb wir der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb wir Wework eine "Neutral"-Bewertung geben. Insgesamt wird die Aktie daher von uns als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse ergab, dass der aktuelle Kurs der Wework Aktie bei 0,14 USD liegt, was einer Entfernung von -97,56 Prozent vom GD200 (5,73 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,46 USD, was einem Abstand von -69,57 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Wework-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein negatives Signal für die Wework Aktie. Der RSI liegt bei 71,05, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 63,18 und wird daher neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv bewertet. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.