WeWork Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Das Anleger-Sentiment rund um die Wework-Aktie ist in den letzten zwei Wochen stark negativ geprägt. An neun von insgesamt dreizehn Tagen wurde vor allem negativ über das Unternehmen diskutiert. Auch in den letzten Tagen dominieren negative Themen. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Auch die technische Analyse liefert ein negatives Bild. Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 82 und der RSI der letzten 25 Handelstage bei 77,87, was bedeutet, dass die Wework-Aktie überkauft ist. Somit erhält sie auch für den RSI ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 22,31 USD, während der aktuelle Kurs bei nur 2 USD liegt. Das ergibt eine Abweichung von -91,04 Prozent und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,65 USD über dem aktuellen Kurs von 2 USD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der letzten Monate. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.