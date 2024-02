WeWork Aktie: Pleite oder Chance?

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung gegenüber Wework deutlich zum Negativen verändert, wie aus der Analyse sozialer Medien hervorgeht. Dies zeigt sich darin, dass negative Themen vermehrt aufgegriffen wurden, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat in letzter Zeit zugenommen, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung für Wework.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war zwar überwiegend positiv, jedoch hat sich dies in den letzten Tagen verändert, wodurch die Aktie nun als neutral bewertet wird. Die Diskussion war an neun Tagen von positiven Themen geprägt, an vier Tagen dominierte jedoch die negative Kommunikation.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung für Wework, basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen und 25 Tagen. Der RSI beträgt 54 und der RSI25 beläuft sich auf 67,82, was auf eine neutrale Einschätzung für 25 Tage hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Wework-Aktie mit 0,12 USD 97,94 Prozent unter dem GD200 (5,82 USD) liegt, was ein schlechtes Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,49 USD einen Abstand von -75,51 Prozent auf, was ebenfalls als schlechtes Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Wework-Aktie als schlecht bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.