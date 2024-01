WeWork Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Wework-Aktie verzeichnet einen gleitenden Durchschnittskurs von 8,38 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,28 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -96,66 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,02 USD, was einem Abstand von -72,55 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wework liegt bei 88,46, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, mit verstärkten negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Wework. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten auf eine Verschlechterung des Bildes der Wework-Aktie hin, wodurch sie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigt jedoch keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Wework daher in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.