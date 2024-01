WeWork Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Wework war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Grundlage des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Wework derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 7,36 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,29 USD um -96,06 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,77 USD zeigt mit einer Abweichung von -62,34 Prozent eine negative Entwicklung. Insgesamt ergibt sich daraus ein Bewertungsrating von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 38,89, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 49 weist auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hin. Insgesamt resultiert daraus eine neutrale Einstufung des RSI.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Wework wird sowohl durch die Beitragsanzahl als auch die Veränderung der Stimmung als negativ bewertet. Die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Entwicklung. Daraus ergibt sich insgesamt eine Bewertung der langfristigen Stimmungslage als "Schlecht".

Insgesamt zeigen sowohl das Anleger-Sentiment als auch die technische Analyse und der Relative Strength Index eine negative Einschätzung der Aktie von Wework. Auch das langfristige Stimmungsbild wird als negativ bewertet.