WeWork Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Wework derzeit bei 4,03 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,07 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 aktuell bei -98,26 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,22 USD, was einer Distanz von -68,18 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält Wework insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. In Bezug auf Wework zeigen Analysen von sozialen Plattformen überwiegend positive Kommentare und Befunde. Allerdings waren die Themen in den sozialen Medien in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild von Wework. Darüber hinaus gab es keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion über das Unternehmen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wework liegt kurzfristig bei 53,19 (7-Tage-RSI) und etwas längerfristig bei 55,15 (RSI25), was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält Wework in Bezug auf die technische Analyse, die Anlegerstimmung und den RSI die Gesamtbewertung "Schlecht".