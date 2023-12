WeWork Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Analyse der Wework-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 9,31 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,37 USD liegt, was einer Abweichung von -96,03 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,2 USD, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs von 0,37 USD liegt, was zu einer Abweichung von -69,17 Prozent führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt eine negative Stimmung in den letzten zwei Wochen, gefolgt von einer neutralen Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält die Wework-Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der relative Strength-Index (RSI) für die Wework-Aktie liegt bei 68,14 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 69,42 für 25 Tage, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten 30 Tagen gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass die Wework-Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating führt. Daher erhält die Wework-Aktie ein "Gut"-Rating auf Basis dieser Analyse.