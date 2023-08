WeWork-Aktie: Analyse und Schlussfolgerungen

Die Aktien von WeWork sind mittlerweile nur noch ein Echo ihrer früheren Stärke. Vor ungefähr einem Jahr wurde das Papier noch mit 5,50 Euro gehandelt, während es nun bei schmalen 0,20 Euro liegt – der Großteil des Marktwertes des Büroflächenanbieters ist also praktisch verschwunden.

Vor wenigen Tagen folgte dann die nächste schlechte Nachricht: Das schwer angeschlagene Unternehmen musste am Dienstag zugeben, dass seine finanziellen Probleme so gravierend sind, dass es um seine Existenz bangt. WeWork plant nun, in den kommenden zwölf Monaten Kosten zu senken und neues Kapital anzuziehen.

Von Ruhm zu Ruin: Die Geschichte von WeWork

Eigentlich hatte sich WeWork als vielversprechend erwiesen. Der amerikanische Anbieter stellt Firmen und Einzelunternehmern Büroräume sowie Coworking-Spaces zur Verfügung. Startups können in...