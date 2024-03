Wayside Aktie: Jetzt aber!

Climb Global: Aktienanalyse und Bewertung

Bei einer Dividende von 1,33 % liegt die Ausschüttung von Climb Global im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (11197,17 %) deutlich niedriger. Die Differenz beträgt 11195,84 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Climb Global liegt bei 68,02, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt ein Ergebnis von 38, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Climb Global bei 49,38 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 65,8 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +33,25 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 58,49 USD, was einer Distanz von +12,5 Prozent entspricht und somit auch als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtnote für diese Kategorie lautet daher "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Climb Global mit einem Wert von 25,83 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 76,8, was einen Abstand von 66 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.