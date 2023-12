Wayne Savings Bancshares Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel aufzeigt. Die Wayne Savings Bancshares-Aktie weist einen RSI von 44 für die letzten 7 Tage auf und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 25-Tage-RSI von 46,25 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Wayne Savings Bancshares basierend auf dem RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie zeigt an, wie preisgünstig sie erscheint. Mit einem KGV von 6,98 liegt Wayne Savings Bancshares unter dem Branchendurchschnitt von 16, was die Aktie als "günstig" kennzeichnet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen im Sentiment für Wayne Savings Bancshares in den letzten Wochen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist unauffällig. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 26,16 USD, während der letzte Schlusskurs bei 23,35 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch zeigt die Analyse basierend auf den letzten 50 Handelstagen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Wayne Savings Bancshares-Aktie basierend auf verschiedenen Kriterien.