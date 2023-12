Wayne Savings Bancshares Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Cingulate Inc":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Wayne Savings Bancshares liegt mit einem Wert von 6,98 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 16 für "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig betrachtet werden kann und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Wayne Savings Bancshares-Aktie liegt bei 44, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (46,25) zeigt ein ähnliches Bild und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment für Wayne Savings Bancshares war in den letzten zwei Wochen besonders positiv, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Ebenso zeigt die Analyse der Internet-Kommunikation, dass die Stimmung für die Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Wayne Savings Bancshares basierend auf verschiedenen Kriterien mit einer "Gut"-Bewertung aufgrund des niedrigen KGVs und des positiven Anleger-Sentiments sowie einer "Neutral"-Bewertung aufgrund des RSI und der Stimmung in den sozialen Medien eingeschätzt.

