Wayfair Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse der Wayfair-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 56,96 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 52,01 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um -8,69 Prozent unter dem GD200 und um -7,04 Prozent unter dem GD50 liegt. Basierend auf diesen Zahlen erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Wayfair eine Rendite von 45,43 Prozent erzielt, was mehr als 55 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" hatte dagegen eine mittlere Rendite von -9,16 Prozent, wobei Wayfair mit 54,59 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser hervorragenden Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein Rating von "Gut".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Wayfair insgesamt 11 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist und sich aus 6 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Die durchschnittliche Kursprognose von 58,91 USD für das Wertpapier deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 13,26 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen an acht Tagen und negativen Themen an sechs Tagen. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wayfair unterhalten. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral", was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.