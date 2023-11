Wayfair Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Analysten haben die Aktie von Wayfair auf verschiedenen sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ sind. Jedoch waren in den letzten ein bis zwei Tagen die Themen auf diesen Plattformen überwiegend positiv. Daher wird die Aktie als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 52,3 USD liegt. Da der Aktienkurs jedoch bei 40,33 USD liegt, hat sich ein Abstand von -22,89 Prozent gebildet. Im Vergleich zum durchschnittlichen Kurs der letzten 50 Tage (-33,84 Prozent) wird die Aktie ebenfalls als "schlecht" eingestuft.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Wayfair als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 159,56 um 368 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 34,08 im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel". Daher erhält die Aktie auch hier eine "schlechte" Bewertung.

Was die Stimmung und Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer betrifft, wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Wayfair in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer zeigt somit in den grünen Bereich und die Aktie erhält eine "gute" Bewertung. Es wird auch festgestellt, dass über Wayfair mehr diskutiert wird als üblich und die Aufmerksamkeit steigt. Daher wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.