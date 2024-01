Wayfair Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Aktie von Wayfair insgesamt 7 positive, 6 neutrale und keine negativen Bewertungen von Analysten aus Research-Abteilungen. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Allerdings zeigt die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat eine "Neutrale" Einschätzung. Das Kursziel für die Aktie liegt bei 60 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 8,75 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Jedoch zeigte sich in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Wayfair in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie von Wayfair kurzfristig als "Neutral" eingestuft, da sie 1,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +1,55 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.