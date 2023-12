Way 2 Vat Aktie: Ist es vollbracht?

Die technische Analyse der Aktie von Way 2 Vat zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs auf 0,01 AUD gestiegen ist, während der aktuelle Kurs der Aktie ebenfalls bei 0,01 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie neutral bewertet wird, da die Distanz zum GD200 bei 0 Prozent liegt. Ebenso weist der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 0,01 AUD auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Way 2 Vat liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Kategorie daher als schlecht bewertet.

Die Stimmung rund um Way 2 Vat wird auch durch weiche Faktoren wie soziale Medien beeinflusst. Die Kommentare und Befunde in sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung eine gute Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich eine neutrale Bewertung, da die Diskussionsintensität langfristig als mittel aktiv gemessen wurde und die Rate der Stimmungsänderung gering blieb.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Way 2 Vat gemäß der technischen Analyse neutral bewertet wird, während die Stimmung als gut eingestuft wird.