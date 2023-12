Way 2 Vat Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Während der letzten Wochen gab es keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Way 2 Vat in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Way 2 Vat nur unwesentlich mehr oder weniger als üblich diskutiert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Unsere Analysten haben die Stimmung zu Way 2 Vat in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Way 2 Vat-Aktie ein Durchschnitt von 0,01 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,009 AUD, was einem Unterschied von -10 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,01 AUD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10 Prozent), weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Way 2 Vat also aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Way 2 Vat liegt bei 75, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 63,64 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".