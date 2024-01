Waverley Pharma Aktie: Ein handfester Grund

Die Stimmung der Anleger bezüglich Waverley Pharma war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. An sechs Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negativen Themen dominierten. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen verschlechtert, was dazu führt, dass die Aktie heute als "Neutral" eingestuft wird. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Waverley Pharma insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, liegt bei 66,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 66,67 eine "Neutral"-Einschätzung an. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt.

Bei der technischen Analyse im Hinblick auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs, ergibt sich eine Abweichung von -16,67 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von -16,67 Prozent ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Waverley Pharma in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Dadurch erhält Waverley Pharma eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.