Waverley Pharma Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Dividendenpolitik von Waverley Pharma wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen negativen Unterschied von -1,88 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt aufweist.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Waverley Pharma mit einer Rendite von -30 Prozent im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche um mehr als 23 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,62 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt die Rendite von Waverley Pharma mit 22,38 Prozent deutlich niedriger. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung bezüglich Waverley Pharma hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Waverley Pharma liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 20, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie daher eine Einstufung als "Gut".