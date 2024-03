Wavelock Holdings Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse in den letzten 7 Tagen bewegt haben, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtzahl der Bewegungen vergleicht. Der RSI von Wavelock liegt bei 7,41, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 43 für Wavelock, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie für diese Kategorie daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Wavelock diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Dadurch erhält Wavelock insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. Bei Wavelock konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wavelock-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 635,12 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 701 JPY (+10,37 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 675,8 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Wavelock daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.