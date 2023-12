Wavelock Holdings Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Enbridge Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Wavelock-RSI liegt bei 48,28, was einer neutralen Bewertung entspricht. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 48,6, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für 25 Tage hindeutet. Basierend auf diesem Gesamtbild wird das Rating für Wavelock als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Wavelock zeigen keine eindeutigen Signale für positive oder negative Stimmungen. In den vergangenen Tagen dominierten neutrale Themen die Gespräche, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" zu bewerten ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Wavelock-Aktie von 629 JPY eine Abweichung von +2,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 615,21 JPY aufweist. Diese Abweichung wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt liegt.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz wird Wavelock als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmung hin.

Insgesamt ergibt sich für Wavelock somit in allen genannten Bereichen eine neutrale Bewertung.