Wavelock Holdings Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

In den letzten Wochen gab es bei Wavelock keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder in Bezug auf die Stärke der Diskussion noch in der Anleger-Stimmung konnte eine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Unternehmen in diesen Bereichen als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +1,75 Prozent aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von nur -0,13 Prozent, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Wavelock-Aktie einen Wert von 50 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen neutralen Wert von 47. Somit wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl in Bezug auf die Stimmung und den Buzz als auch in der technischen Analyse und dem RSI die Einstufung für Wavelock "Neutral" ist.