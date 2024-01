Wave Life Sciences Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Wave Life Sciences-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (53,99), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Wave Life Sciences.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Wave Life Sciences beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher bekommt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wave Life Sciences-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,66 USD mit dem aktuellen Kurs (5,3 USD) verglichen, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 5,21 USD, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Wave Life Sciences erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist und sich aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Die Kursprognose von 7,5 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 41,51 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Wave Life Sciences für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.