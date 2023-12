Watts Water Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Watts Water beträgt 24, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,18 für Maschinen unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet eine Unterbewertung der Aktie nach fundamentalen Kriterien und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Watts Water liegt bei 0,84 Prozent, was 16,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Maschinen von 16 liegt. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Langfristig gesehen wird die Einschätzung der Analysten für die Watts Water-Aktie als "Neutral" betrachtet. Von insgesamt 4 Bewertungen waren keine positiv und keine negativ, und es gab keine Updates von Analysten in den letzten 30 Tagen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 165,25 USD, was einer erwarteten Performance von -21,8 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, mit einer Gesamtbewertung als "Neutral" von der Redaktion.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit positiven Diskussionen an 12 Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an zwei Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Watts Water diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, und ergibt insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.