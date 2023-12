Watts Water Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Anleger zeigen sich positiv gegenüber Watts Water, einem Unternehmen, das in den letzten zwei Wochen besonders positiv in sozialen Medien diskutiert wurde. Sieben Tage lang dominierten positive Themen die Diskussionen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende weist Watts Water derzeit eine Rendite von 0,84 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,04 % als niedrig einzustufen ist. Somit erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Watts Water-Aktie liegt bei 0,72, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 25,54 auf eine "Gut"-Einschätzung hin, was zur Gesamteinschätzung "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Watts Water-Aktie von 206,57 USD im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 176,84 USD eine positive Abweichung von +16,81 Prozent aufweist. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (186,05 USD) erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Watts Water damit eine "Gut"-Bewertung sowohl basierend auf dem Anleger-Sentiment als auch in der technischen Analyse.