Watts Water Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Analyse der Analysten zeigt, dass Watts Water in den letzten 12 Monaten 0 Mal die Bewertung "Gut", 4 Mal die Bewertung "Neutral" und 0 Mal die Bewertung "Schlecht" erhalten hat. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Watts Water. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 196,8 USD im Blick und erwarten eine Entwicklung von -16,03 Prozent, wobei das mittlere Kursziel bei 165,25 USD liegt. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung der Anlegerstimmung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als gewöhnlich, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Watts Water-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Dividendenverhältnis von Watts Water zum Aktienkurs beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -16,22 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Maschinenunternehmen darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Watts Water derzeit bei 180,14 USD verzeichnet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Abstand zum Aktienkurs von 196,8 USD beträgt +9,25 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 196,46 USD, was einer aktuellen Differenz von +0,17 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal für die Watts Water-Aktie entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis beider Zeiträume lautet daher "Gut".