Watts Maritime Engineering Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die technische Analyse von Watts Maritime Engineering-Aktien zeigt, dass sich der aktuelle Kurs in einem Abwärtstrend befindet. Dies wird durch den längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt von 0,23 HKD im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 0,21 HKD deutlich (-8,7 Prozent). Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Allerdings liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 0,2 HKD, was nahe dem aktuellen Schlusskurs liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Watts Maritime Engineering auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Watts Maritime Engineering mit 4,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,33 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Im Branchenvergleich hat Watts Maritime Engineering in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -37,1 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 37,65 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Watts Maritime Engineering überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigen diese Einschätzung. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

