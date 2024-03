Watt Mann Aktie: Lieber beobachten als handeln

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Watt Mann-Aktie in den sozialen Medien von überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie diskutiert, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "neutral" eingestuft wird.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Watt Mann-Aktie eine schlechte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt um -15,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -7,64 Prozent auf ein schlechtes Rating hin. Somit erhält das Unternehmen insgesamt für die einfache Charttechnik ein "schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Watt Mann-Aktie. Mit einem Wert von 43,43 für den RSI7 und 51,74 für den RSI25 wird die Aktie auf Basis dieses Indikators insgesamt als "neutral" eingestuft.

Die Analyse der Internet-Kommunikation ergibt, dass sich die Stimmung für Watt Mann in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität auf. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls mit "neutral" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Watt Mann-Aktie in den sozialen Medien und aus charttechnischer Sicht sowie auf Basis des Relative Strength-Index insgesamt neutral bewertet wird.