Watt Mann Aktie: Keine Angst!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Verstärkung oder sogar Umkehrung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Watt Mann wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, daher ergibt sich insgesamt ein neutrales Stimmungsbild.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Watt Mann-Aktie beträgt aktuell 64, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine geringere Volatilität und deutet auf eine überkaufte Aktie hin, was zu einer negativen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von -15,5 Prozent führt zu einer schlechten charttechnischen Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -15,7 Prozent, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde als neutral eingestuft, da in den vergangenen zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert besprochen wurden. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Watt Mann sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht neutral bewertet wird.