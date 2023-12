Watt Mann Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Watt Mann-Aktie wird anhand verschiedener Analysen bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 814,79 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 900 JPY liegt, was einer Abweichung von +10,46 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage wird ein ähnlicher Schlusskurs von 862,66 JPY verzeichnet, was einer Abweichung von +4,33 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Watt Mann-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Watt Mann-Aktie liegt bei 56,25, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion über Watt Mann. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz basiert auf der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie der Änderung der Stimmung. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung sowohl hinsichtlich der Diskussionsintensität als auch der Stimmungsänderung für Watt Mann.

Insgesamt erhält die Watt Mann-Aktie sowohl auf Basis der technischen Analyse als auch des Anleger-Sentiments und des langfristigen Stimmungsbildes eine "Neutral"-Bewertung.