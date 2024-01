Watsco Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

In den letzten zwölf Monaten haben 5 Analysten ihre Bewertungen für die Watsco-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht". Somit ergibt sich ein Durchschnitt von "Neutral" für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 314,75 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -26,54 Prozent vom letzten Schlusskurs (428,47 USD) fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Watsco.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Watsco-Aktie bei 39,56 Prozent, was mehr als 110 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 242,38 Prozent, wobei Watsco mit 202,83 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Watsco ergibt sich ein RSI von 35,27, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,2, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Watsco besonders positiv diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen überwogen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten hauptsächlich positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung für Watsco.