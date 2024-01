Watsco Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Aktienkurs von Watsco hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 66,18 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 2311,66 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -2245,48 Prozent für Watsco führt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1385,57 Prozent, wobei Watsco 1319,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Watsco-Aktie abgegeben. Davon erhielten 2 Bewertungen das Prädikat "Gut", 2 wurden als "Neutral" bewertet und 1 als "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Watsco-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 314,75 USD, basierend auf den von den Analysten durchgeführten Ratings, deutet auf ein Abwärtspotential von -22,48 Prozent hin, gemessen am letzten Schlusskurs (406 USD). Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Unterm Strich erhält Watsco somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 84,68 Punkte, was darauf hindeutet, dass Watsco momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Watsco auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Watsco somit mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

In technischer Hinsicht ist die Watsco-Aktie derzeit +3,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +12,28 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.