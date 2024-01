Watkin Jones Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Pearson":

Die Stimmung der Anleger bei Watkin Jones in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen gab es weder deutlich positive noch negative Äußerungen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Dies wurde anhand von Diskussionen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -6,49 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu dieser Gesamtbewertung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl für den 7-tägigen RSI als auch den 25-tägigen RSI ergibt sich die Einstufung "Neutral".

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale Einschätzung auf verschiedenen Bewertungsfaktoren, sowohl aus Anleger-Stimmung, technischer Analyse, Sentiment und Buzz, als auch dem Relative Strength-Index.